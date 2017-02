The Museum at the Fashion Institute of Technology, New York

– 16. Mai 2017

fitnyc.edu

Im Gegensatz zu individuellen Ausstellungen zu afroamerikanischen Modedesignern in der Vergangenheit, bietet das Museum at the Fashion Institute of Technology in New York aktuell einen Einblick in die gesamte Entwicklung und Wahrnehmung von Modedesignern afrikanischer Herkunft ab 1950.