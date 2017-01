The Design Museum, London

– 23. April 2017

designmuseum.org

In der Ausstellung „Fear and Love: Reactions to a Complex World“ widmen sich die Künstler nichts Geringerem als, wie der Name schon sagt, der Komplexität der Welt. Diese Komplexität kann extreme Emotionen auslösen. Die Designer und Architekten in der Ausstellung verarbeiten das, was sie erleben und erfahren in Installationen. Die Ausstellung über sensible Roboter und vertraute Fremde im Designmuseum in London ist noch bis Ende April zu sehen.