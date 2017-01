Lothringer 13 Halle, München

10. Dezember – 12. Februar 2017

lothringer13.com

Wem gehören Gesten? Kann man einen Toaster selber bauen? Wie sieht unsere Zukunft aus? Diese und die Frage, wie sich die Objekte ändern, mit denen wir uns umgeben, und wie sie uns verändern, stellen sich Künstler und Designer in der Ausstellung „Touch deeper“. Technologie ist in vielerlei Form schon längst unausweichlicher Teil unseres Alltags, wir besitzen Smartphones und entwickeln Smarthomes. Vor diesem Hintergrund erforschen und hinterfragen die Künstler und Designer der Ausstellung, die am 9. Dezember 2016 um 19 Uhr eröffnet wird und noch bis 12. Februar 2017 in der Lothringer 13 Halle in München zu sehen ist, die Effizienz und Intelligenz der Dinge.